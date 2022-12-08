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«Печально известная «испанка»: доктор Мясников рассказал о лечении и вакцинации от свиного гриппа

Рафаэль Залян

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Общество
Свиной грипп: симптомы, профилактика, вакцинация и лечение
Фото: depositphotos

В России началась вспышка свиного гриппа Н1N1, являющегося серотипом вируса гриппа А, который считается наиболее распространенным среди этой инфекционной группы болезней. Доктор Александр Мясников в беседе с «Вечерней Москвой» назвал профилактические меры, которые помогут защитить организм от недуга.

Появление вируса

Он рассказал, что вирус обычно поражает только свиней, однако иногда возбудитель преодолевает межвидовой барьер и способен пробраться в человеческий организм:

— Затем происходит мутация, и болезнь становится более активной и опасной. Как следствие, такое заболевание может у человека с ослабленным иммунитетом вызвать тяжелые последствия и даже привести к летальному исходу.

Мясников напомнил, что человечество ранее уже сталкивалось со свиным гриппом. В свое время он убил по меньшей мере 100 миллионов человек:

— Свиной грипп — это печально известная «испанка», которая унесла жизни почти 100 миллионов человек в период с 1917 по 1920-е годы прошлого века. Это была самая масштабная пандемия в истории человечества. С тех пор у нас имеется коллективный иммунитет, так как мы неоднократно вакцинировались от болезни. Однако сегодня заболевание продолжает мутировать, и каждый сезон нужно прививаться от нее обязательно, а в некоторых случаях — даже дважды.

Симптомы свиного гриппа

По словам доктора, симптомы свиного гриппа проявляются как и иные варианты респираторных заболеваний:

  • повышенная температура;
  • боль в горле;
  • кашель;
  • заложенность носа;
  • насморк;
  • головная боль;
  • ломота в теле;
  • озноб;
  • чувство усталости.

Иногда такая клиническая картина сопровождается диареей и рвотой, добавил врач.

Вакцинация от свиного гриппа

В России, по словам Мясникова, представлены вакцины от гриппа, которые создают барьер в том числе и от Н1N1. Хорошей считается та вакцина, которая защищает организм от заражения хотя бы на 50–60 процентов, уточнил врач:

— Чтобы получить такую защиту, нужно вакцинироваться два раза в год. Если взрослый человек получит только одну дозу, то вероятность заразиться остается, поскольку защита действует в таком случае лишь на 25 процентов.

Обязательно нужно прививать детей от гриппа, потому что если коронавирус их практически не затронул, то Н1N1 не обойдет стороной, предупредил Мясников:

— Особенно тяжело переносят болезнь дети меньше пяти лет. Я рекомендую привить ребенка дважды, потому что если он получит только одну дозу вакцины, организм будет защищен всего лишь на 25 процентов. Это же касается пожилых людей: одной дозы недостаточно, чтобы создать барьер для вирусной инфекции.

Медик отметил, что последние разработки вакцины от вируса гриппа были созданы в феврале этого года, чтобы их можно было применить как раз в текущий сезон простуд. Мясников также подчеркнул, что именно вакцинация является лучшей профилактической мерой от заражения.

Лечение

Лечение Н1N1 включает в себя полноценное витаминизированное питание, теплое обильное питье и исключение из меню раздражающих компонентов — острых блюд, консервантов, специй, резких вкусовых добавок.

Основной этап лечения подразумевает также применение лекарственных препаратов против гриппозной инфекции. Речь идет о средствах прямого противовирусного действия — они должны быть направлены на блокировку размножения вируса.

Чтобы не допустить осложнений свиного гриппа, при любых проявлениях первых признаков нужно непременно вызвать врача на дом и соблюдать постельный режим, заключил Мясников.

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