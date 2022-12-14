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Москвичи с инвалидностью создали более 20 тысяч изделий для социального маркетплейса

Анастасия Колоскова
Город
Москвичи с инвалидностью создали более 20 тысяч изделий для социального маркетплейса
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Москвичи с инвалидностью из инклюзивных мастерских столичных некоммерческих организаций (НКО) изготовили порядка 500 вариантов подарочной продукции к Новому году и Рождеству для социального маркетплейса «Москва — добрый город». Об этом в среду, 14 декабря, сообщила первый заместитель главы столичного департамента труда и социальной защиты Александра Александрова.

— Благодаря развитию профессиональных навыков, освоению новых техник и инструментов мастера с инвалидностью изготавливают авторские художественные товары. За полтора года с момента открытия социального маркетплейса они произвели более 20 тысяч изделий ручной работы, — уточнила она.

Александра Александрова отметила, что вся продукция сделана с любовью и несет радость и красоту. Среди изделий есть деревянная утварь, керамика для дома и кухни, елочные украшения и шары, символы года и другие игрушки.

Она подчеркнула, что каждый заказ на столичной площадке онлайн-магазинов НКО является добрым делом для нуждающийся в помощи людей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на столичных площадках начали устанавливать «добрые елки», украшенные игрушками с желаниями подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

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