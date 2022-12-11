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«Добрые елки» начали устанавливать в Москве

Александр Афонин
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«Добрые елки» начали устанавливать в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С 10 декабря на столичных площадках начали устанавливать «добрые елки», украшенные игрушками с желаниями подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 11 декабря.

— В акции «Добрая елка» участвуют дети из малообеспеченных семей, ребята, имеющие ограничения по здоровью и оставшиеся без попечения родителей, а также люди старшего возраста, — сказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

«Добрые елки» можно встретить в парке «Зарядье», на катках «Московских сезонов» и на других площадках города. В акции может принять участие любой желающий. Для этого необходимо снять елочную игрушку, отсканировать QR-код и заполнить форму заявки. После этого москвичам позвонит сотрудник кол-центра, который ответит на все вопросы и подтвердит участие, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне в столице состоялась акция «Зеленая суббота», в рамках которой москвичи могли обменяться новогодними игрушками. В процессе мероприятия также прошел мастер-класс по изготовлению елочных игрушек.

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