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Москвичи смогут обменяться новогодними игрушками в рамках акции «Зеленая суббота»

Араз Салехов
Город
Москвичи смогут обменяться новогодними игрушками в рамках акции «Зеленая суббота»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Хохловский переулок, 7-9с2 Карта всех событий

В рамках акции «Зеленая суббота» 10 декабря москвичи смогут обменяться новогодними игрушками. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Главное, чтобы вещами можно было пользоваться повторно. Это могут быть елочные игрушки, украшения для дома, подарочные пакеты и упаковка, гирлянды, сувениры, бусы, открытки, ленты, мишура, бенгальские огни, даже елки, — говорится в сообщении.

В рамках акции горожане могут обновить и праздничный гардероб. Также в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» уточнили, что во время события пройдет мастер-класс по изготовлению елочных игрушек.

Акция пройдет по адресу Хохловский переулок, дом 7-9, строение 2, вход № 3. Она начнется в 11:00 и закончится в 15:00.

С 1 декабря в Центре поддержки семей мобилизованных в Москве проводятся мероприятия для мам и детей в канун Нового года. Как сотрудники учреждения помогают столичным семьям — в материале «Вечерней Москвы».

Помимо этого, москвичам рассказали, как отметить День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Отправить письмо или открытку может каждый желающий: для этого их достаточно опустить в один из 58 специальных синих ящиков с изображением снеговика и надписью «Московская усадьба Деда Мороза».

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