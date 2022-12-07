Согревая сердца: как в Москве помогают семьям мобилизованных в канун Нового года

Фото: Департамент труда и социальной защиты города Москвы

Сделать новогодний подарок своими руками, написать письмо Деду Морозу в Великий Устюг, а также сразиться в умении сочинять самые красивые поздравления — такая атмосфера сегодня царит в Центре поддержки семей мобилизованных в Москве, где с 1 декабря текущего года ежедневно проходят различные образовательные и развлекательные мероприятия для мам и детей. Как сотрудники учреждения помогают столичным семьям — в материале «Вечерней Москвы».

По словам заместителя директора Центра поддержки семей мобилизованных Ольги Лотвановой, впервые предновогодние мероприятия стартовали 1 декабря, и продлятся они до 16-го числа:

— Программа очень насыщенная: это творческие мастер-классы, фотосессии, сказочные квесты, игры, угощения для детей и взрослых.

С тех пор как центр запустил развлекательную программу, ежедневно мероприятия посещают не менее 100 столичных семей.

— Мамы с детьми могут принять участие в творческих мастер-классах, сделать совместно новогоднюю игрушку, пройти сказочный квест, поучаствовать в играх на сплочение семьи и написать письмо Деду Морозу. Все мероприятия придуманы для совместного времяпрепровождения мамы и ребенка, и мы надеемся, что в преддверии Нового года семьи получат заряд положительных эмоций и найдут себе занятие по душе, — отметила Лотванова.

Кроме того, в центре эксперты оказывают социальную, юридическую и финансовую помощь, уточнила Лотванова:

Фото: Департамент труда и социальной защиты города Москвы

— Мы помогаем родным мобилизованных найти детский садик или школу около дома, оказываем помощь в трудоустройстве членов семьи и помогаем нуждающимся родителям. В преддверии Нового года как никогда необходим заряд положительных эмоций, поэтому хочется создать теплую и душевную атмосферу, чтобы помочь присутствующим легче переносить обстоятельства, с которыми они столкнулись.

Представительница центра отметила, что все активности, которые предлагаются гостям, помогают семьям создавать настоящее волшебство своими руками, что приносит им очень много радости и наполняет позитивом.

Интенсив с квестами и мастер-классами длится не более трех часов, после чего к ребятишкам и их семьям наведывается Дед Мороз и вручает подарки всем, кто рассказывает ему стихотворения.

— К нам приходят не только мамы с детьми, но и бабушки с внуками и даже дедушки, — сказала Лотванова.

Развлекательными мероприятиями помощь центра не ограничивается. На базе заведения работает служба психологов, которые готовы в любое время оказать поддержку родным мобилизованных граждан.

Ольга Лотванова рассказала, что эксперты центра помогают людям проговорить всю ту боль и обстоятельства, которые у них накопились:

— Некоторым удается помочь только после нескольких психологических консультаций, чтобы они смогли продолжать жить в тех в условиях изменений, которые произошли в их семьях.

Каждый день в центре мамы с ребятишками собираются, чтобы создать своими руками новогодние подарки и написать письмо Деду Морозу. Ребятишкам постарше — от 12 лет — доступны настольные игры, позволяющие развить ораторские способности и умение сочинить лучшее новогоднее поздравление.

Также дети могут побыть в роли пиратов Карибского моря, пройти собеседование на вакансию помощника Деда Мороза и получить соответствующий сертификат.

Жительница Москвы Екатерина, которая уже не первый раз посещает Центр поддержки семей мобилизованных, рассказала, что в канун главного зимнего праздника ее семью пригласили на елку, куда она пришла вместе со своими детьми Настей и Женей.

Сотрудники заведения, по словам женщины, принимают самое активное участие в судьбе ее семьи:

— Ранее я приезжала в центр для получения пособия на детей, единовременную выплату. Нам организовывали бесплатные кружки в садиках и школах, а также бесплатное питание.

Фото: Департамент труда и социальной защиты города Москвы

Сотрудники центра быстро помогли Екатерине решить вопросы с устройством детей в образовательные организации города рядом с домом. Ребятишкам, по словам москвички, очень нравится посещать занятие в центре, участвовать в развивающих интенсивах.

С супругом женщина виделась последний раз два месяца назад, когда его мобилизовали. Она решила и от детей не утаивать местонахождение папы, и теперь все они очень ждут возвращения главы семейства.

Она выразила благодарность за то, что ее семью не бросили в самый тяжелый период жизни и устроили настоящий праздник для детей и родных тех, кто отправился защищать Родину.