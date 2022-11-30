«Москва помогает»: как передать подарки детям жителей новых территорий России

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, парк Ходынское поле Карта всех событий

В российской столице в канун зимних праздников откроется более 40 площадок по сбору гуманитарной помощи в рамках волонтерской программы «Москва помогает». Каждый желающий сможет передать новогодние подарки детям жителей новых территорий РФ и открытки участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Какие подарки лучше всего выбрать для ребятишек и где расположатся пункты сбора помощи — в материале «Вечерней Москвы».

Что можно принести

Пункты по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» откроются в парковых зонах, на городских ярмарках и площадках столицы. Всего откроется 48 штабов, куда можно принести подарочные наборы.

Каждый москвич, желающий порадовать детей, может принести:

сладкие наборы;

игрушки;

познавательную литературу;

настольные игры и другие подарки.

Сделать это можно до 8 января 2023 года. Все вещи должны быть новыми и с соответствующими бирками.

Помимо детских подарков в штабах принимают мужские средства личной гигиены, теплую одежду, варежки, носки, термобелье, перчатки, шапки, шарфы, подарочные мужские наборы, которые будут переданы участникам СВО.

Кроме того, с 9 декабря передать подарки детям можно будет на 19 праздничных и ярмарочных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». 23-го числа откроется еще восемь пунктов сбора в разных районах столицы.

Где и как будут работать пункты

Работа штабов начнется 1 декабря текущего года. В этот же день в городе откроется дополнительно еще 21 пункт волонтерской программы «Москва помогает». Они расположатся в парке «Ходынское поле», «Сокольники», «Красная Пресня» «Фили», Парке Горького, в саду имени Баумана и «Эрмитаже», а также других городских пространствах.

Праздничные штабы будут работать ежедневно с 10 до 19 часов во всех округах столицы. Принимать подарки горожан и проверять их сроки годности, целостность упаковки и готовить их к дальнейшей транспортировке будут волонтеры.

1/2 2/2

Какие подарки лучше дарить детям

По словам семейного психолога Натальи Наумовой, лучшим подарком для ребятишек, проживающих на новых территориях РФ, станут мягкие игрушки и яркие наряды:

— Эти ребятишки проживают в районах, которые граничат с зонами боевых действий, поэтому их нужно окружить максимальной заботой. Самым лучшим выбором станет мягкая игрушка. Дети всегда наделяют такие предметы человеческими чертами. Игрушка для них становится другом, своего рода символом защиты, если хотите. Плюшевого мишку или зайку можно обнять, прижать к себе, чтобы ощутить заботу того, кто его вручил.

Разбавить подарок можно сладостям и полезными фруктами с длительным сроком хранения, добавила психолог:

— Прекрасным выбором станут яркие аксессуары — шарфы, шапки, варежки с красивым праздничным принтом.

Порадует малыша и яркий праздничный костюм или теплая одежда с красивыми изображениями, заключила Наумова.