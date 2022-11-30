Москвичи смогут передать подарки и открытки для детей Донбасса и военных

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На 48 столичных площадках столицы пройдет открытие штабов по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает». Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В канун Нового года мы вместе можем сделать маленькое чудо. Мягкие игрушки, развивающие игры, конфеты, наборы для творчества — все, чем хочется порадовать ребенка — москвичи смогут принести в пункты сбора помощи, — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

Глава столичного комитета уточнила, что горожане могут порадовать и военнослужащих, передав им теплые вещи, гигиенические наборы и сладости. По ее словам, в январе 2023 года подарки будут отправлены жителям новых территорий и участникам спецоперации на Украине. Принести игрушки, книги, настольные игры и сладкие наборы могут все желающие до 8 января 2023 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Во вторник, 15 ноября, волонтеры партии «Единая Россия» совместно с председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым проведали участников спецоперации на Украине в столичном военном госпитале имени Бурденко и передали раненым гуманитарную помощь. Парламентарий выразил уверенность в том, что работа по сбору и передаче гумпомощи будет продолжена.

«Вечерняя Москва» выяснила, как стать волонтером в городе. Так, горожанину должно быть не меньше 18 лет. При этом москвичи от 14 до 18 лет могут стать волонтерами при предоставлении разрешения от родителей, подростки до 14 лет — при сопровождении родителей.