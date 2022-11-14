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Проще, чем кажется: как стать волонтером в Москве

Георгий Соланович
Анастасия Харламова

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Как стать волонтером в Москве
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Количество волонтеров в Москве превысило 850 тысяч человек, при этом за текущий год к добровольческому движению присоединилось порядка 170 тысяч горожан. Кто может стать волонтером, как это сделать и в каких мероприятиях можно участвовать в этом статусе — в материале «Вечерней Москвы».

Кто может стать волонтером:

— любой житель Москвы старше 18 лет;

— москвичи от 14 до 18 лет при предоставлении разрешения от родителей;

— подростки до 14 лет при сопровождении родителей.

Какие направления волонтерской деятельности существуют в Москве:

— социальное;

— культурное;

— событийное;

— патриотическое;

— спортивное;

— экологическое;

— донорство;

— медицина;

— медиаволонтерство;

— общественная безопасность.

Где волонтеру найти мероприятие по душе:

— на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

Как принять участие в мероприятиях «Мосволонтера»:

— зарегистрироваться на сайте ресурсного центра, указать свой мобильный телефон и e-mail;

— во вкладке «События» выбрать понравившееся мероприятие;

— нажать на кнопку «Регистрация на событие» и заполнить анкету участника.

Какой документ свидетельствует об участии человека в добровольческой деятельности:

— личная книжка волонтера.

Как используется личная книжка волонтера:

— в ней идет учет волонтерской деятельности;

— в нее вносят достижения в общественной жизни столицы;

— в ней содержатся сведения о поощрениях и дополнительной подготовке.

Кому выдают книжку волонтера:

— членам общественных объединений и добровольческих организаций;

— членам школьных волонтерских отрядов;

— членам волонтерских центров высших и средних учебных заведений;

— индивидуальным добровольцам.

Какие документы нужны индивидуальному добровольцу для получения книжки волонтера:

— паспорт;

— две цветные фотографии размером 3 х 4 сантиметра;

— подтверждение волонтерской деятельности в виде рекомендательного письма;

— заполненное и подписанное согласие от родителей и копия свидетельства о рождении (волонтерам в возрасте от 14 до 18 лет);

— заявление на выдачу личной книжки волонтера и согласие на обработку персональных данных.

Как индивидуальному волонтеру получить личную книжку:

— лично отнести и сдать документы в офис ресурсного центра на Ленинградском проспекте (срок изготовления личной книжки — 14 дней).

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