Как стать волонтером в Москве

Сюжет:Проще, чем кажется
Количество волонтеров в Москве превысило 850 тысяч человек, при этом за текущий год к добровольческому движению присоединилось порядка 170 тысяч горожан. Кто может стать волонтером, как это сделать и в каких мероприятиях можно участвовать в этом статусе — в материале «Вечерней Москвы».
— любой житель Москвы старше 18 лет;
— москвичи от 14 до 18 лет при предоставлении разрешения от родителей;
— подростки до 14 лет при сопровождении родителей.
— социальное;
— культурное;
— событийное;
— патриотическое;
— спортивное;
— экологическое;
— донорство;
— медицина;
— медиаволонтерство;
— общественная безопасность.
— на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».
— зарегистрироваться на сайте ресурсного центра, указать свой мобильный телефон и e-mail;
— во вкладке «События» выбрать понравившееся мероприятие;
— нажать на кнопку «Регистрация на событие» и заполнить анкету участника.
— личная книжка волонтера.
— в ней идет учет волонтерской деятельности;
— в нее вносят достижения в общественной жизни столицы;
— в ней содержатся сведения о поощрениях и дополнительной подготовке.
— членам общественных объединений и добровольческих организаций;
— членам школьных волонтерских отрядов;
— членам волонтерских центров высших и средних учебных заведений;
— индивидуальным добровольцам.
— паспорт;
— две цветные фотографии размером 3 х 4 сантиметра;
— подтверждение волонтерской деятельности в виде рекомендательного письма;
— заполненное и подписанное согласие от родителей и копия свидетельства о рождении (волонтерам в возрасте от 14 до 18 лет);
— заявление на выдачу личной книжки волонтера и согласие на обработку персональных данных.
— лично отнести и сдать документы в офис ресурсного центра на Ленинградском проспекте (срок изготовления личной книжки — 14 дней).