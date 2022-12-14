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Американский рэпер Grand Daddy I.U. умер на 55-м году жизни

Лейла Алиева
Общество
Американский рэпер Grand Daddy I.U. умер на 55-м году жизни
Фото: Pexels

Американский рэпер Grand Daddy I.U. скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщила представительница артиста на своей личной странице в социальных сетях.

— Нет, я не в порядке. Я опустошена. Мне не нужно публиковать фотографии или истории, чтобы что-то рассказать, — написала она.

При этом не уточняется что стало причиной смерти музыканта. По словам хип-хоп продюсера Пита Рока, рэпер умер во сне.

Свой дебютный студийный альбом «Smooth Assassin» артист выпустил в 1990 году, а второй альбом появился на свет в 1994 году и назывался «Lead Pipe». Последним синглом музыканта стала «Stay Fly», который вышел в июле 2021 года.

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