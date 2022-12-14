Торгпред России: Финские власти недооценили влияние санкций на экономику

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Власти Финляндии недооценили влияние антироссийских санкций на национальную экономику, товарооборот с Россией в следующем году может уменьшиться до 4,5 миллиарда евро. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил торговый представитель РФ в стране Антон Логинов.

— Завершение всех переходных периодов по рестрикциям на химическую продукцию и нефтепродукты очевидно приведет к дальнейшему сокращению товарооборота. В случае, если санкции не будут сняты, в следующем году он снизится до 4,5 миллиарда евро, — отметил он.

Торгпред уточнил, что экспорт из России сохранится благодаря поставкам удобрений, никеля, комбикормов и фармацевтической продукции. По его словам, в этих условиях вряд ли возможно скорое возвращение к прежнему уровню отношений, однако во многих отраслях и регионах Финляндии существует запрос на возобновление торговли с РФ.

Логинов предположил, что Хельсинки пока не уделили должного внимания оценке последствий своих решений для экономки страны. По его словам, следующий год в этом плане окажется показательным, передает ТАСС.

До этого политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что у Европейского союза достаточно средств, чтобы преодолеть энергетический кризис, с которым они столкнулись в связи с прекращением поставок российских энергоресурсов.