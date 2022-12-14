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Приметы и советы

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в центре и на юге Москвы

Анастасия Колоскова
Город
Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в центре и на юге Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Андроньевская площадь, 10с8 Карта всех событий

На некоторых улицах в Центральном и Южном округах столицы временно изменится схема движения транспорта. Об этом в среду, 13 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, с 16 декабря 2022 года по 20 марта 2023 года в связи с проведением строительных работ будут перекрыты три полосы на Андроньевской набережной в районе дома 10, строение 8, на Андроньевской площади.

С 17 декабря по аналогичной причине движение будет ограничено по одной или двум полосам на некоторых участках 1-го Котляковского переулка. Ограничения будут длиться до 31 марта 2023 года.

Кроме того, движение ненадолго перекроют в районе Малой Бронной улицы из-за проведения съемок кинофильма. Ограничения коснутся Большого Патриаршего переулка и Малого Козихинского переулка. Время действия запрета — с 00:01 до 08:00 17 декабря, передает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

До этого сообщалось, что движение транспорта на участке Болотной набережной ограничат с 15 декабря почти на три месяца. На участке в районе дома 15, строение 3, по Болотной набережной будет круглосуточно закрыта для движения одна полоса. Ограничения связаны с работами по восстановлению инженерных сетей.

Транспорт Москва Ограничения
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