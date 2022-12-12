Движение на Болотной набережной ограничат с 15 декабря

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Болотная набережная, 15с3 Карта всех событий

Движение транспорта на участке Болотной набережной ограничат с 15 декабря почти на три месяца. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 15 декабря 2022 года по 11 марта 2023 года будет закрыт проезд по одной полосе на участке Болотной набережной, — говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что на участке в районе дома 15, строение 3, по Болотной набережной будет круглосуточно закрыта для движения одна полоса. Ограничения связаны с работами по восстановлению инженерных сетей, передает Telegram-канал.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Кроме того, с 12 декабря в связи со строительством объектов метрополитена перекроют участок Сокольнической площади. Работы продлятся до 30 апреля 2023 года.

До этого сообщалось, что схема движения транспорта временно изменится на некоторых улицах на севере, западе и юге Москвы. По причине реконструкции инженерных сетей с 7 по 25 декабря, а также с 9 по 17 января и с 1 по 28 апреля для транспорта будет недоступна одна полоса движения на участках 1-го Хорошевского проезда.