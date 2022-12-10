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Участок Сокольнической площади перекроют из-за строительства метро

Евгений Жуков
Город
Участок Сокольнической площади перекроют из-за строительства метро
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Сокольническая площадь Карта всех событий

Участок Сокольнической площади перекроют с 12 декабря в связи со строительством объектов метрополитена. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Работы продлятся до 30 апреля 2023 года, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что схема движения транспорта временно изменится на некоторых улицах на севере, западе и юге Москвы. Так, из-за съемок фильма участок улицы Городянки будет закрыт с 16:00 6 декабря до 06:00 7 декабря.

По причине реконструкции инженерных сетей с 7 по 25 декабря, а также с 9 по 17 января и с 1 по 28 апреля для транспорта будет недоступна одна полоса движения на участках 1-го Хорошевского проезда.

Также стало известно, что движение транспорта в районе улицы Нижние Мневники на северо-западе Москвы будет временно ограничено с 5 декабря.

Ограничения будут длиться до 23 мая 2023 года. Их причиной станет строительство в этом районе инженерных сетей.

Транспорт Строительство Район Сокольники Москва
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