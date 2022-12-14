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Из-за последствий сильного снегопада движение в Москве оценивается в 9 баллов

Полина Долганова
Город
Из-за последствий сильного снегопада движение в Москве оценивается в 9 баллов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сильный снегопад в Москве привел к затруднению движения в городе на уровне 9 баллов. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

В ЦОДД добавили, что движение затруднено из-за большого количества снега на дорогах, снижения общих скоростей и мелких аварий.

В настоящее время движение затруднено на шоссе Энтузиастов, а также на Каширском и Ярославском шоссе.

При этом движение оценивается как нормальное на Волоколамском шоссе, Кутузовском проспекте и на внешней стороне МКАД, передает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в плохую погоду особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Владимир Бахарев. Собеседник «ВМ» отметил, что на зимней дороге от водителя требуется особенно высокий уровень внимания.

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