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Врач Мальцева перечислила опасные последствия, к которым может привести хроническая усталость

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Мальцева перечислила опасные последствия, к которым может привести хроническая усталость
Фото: shutterstock

Как справиться с хронической усталостью, рассказала психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Инна Мальцева.

Эксперт отметила, что синдром хронической усталости — болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью с крайней неустойчивостью настроения, ослаблением самообладания, нетерпеливостью, неусидчивостью, нарушением сна. Предшествовать этому может период повышенной активности, полная поглощенность работой и отказ от отдыха.

Если такое состояние сохраняется долгое время, то у человека значительно повышается риск развития ишемической болезни сердца и инсульта, обостряются хронические заболевания.

При накопившейся усталости психолог посоветовала взять тайм-аут: отвлечься от дел и дать себе возможность отдохнуть. Если тревога не покидает, то стоит обратиться за помощью к психиатру, передает Life.ru.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что часто синдром хронической усталости формируется из-за недостатка двигательной активности. Человек может столкнуться с таким состоянием из-за дефицита основных витаминов и минералов, а также плохой микрофлоры кишечника, передает ФАН.

Синдром хронической усталости может быть связан с перебоями в питании мозга, которые приводят к недостатку получаемой энергии для организма. Соответствующие исследования провели неврологи из Университета Саншайн-Кост.

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