Удачный период: как запланировать отдых на следующий год и сэкономить

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Чаще всего россияне отправляются встречать новогодние праздники в теплые страны. Однако в период высокого сезона стоимость билетов на курорты взлетает до небес. Но есть иные варианты того, как устроить себе отдых по бюджетным ценам. Правда, если запланировать поездку не в период январских праздников, а чуть позже. «Вечерняя Москва» узнала, когда выгоднее всего планировать свой отпуск, чтобы не переплатить за перелет.

По словам туроператора Дмитрия Мира, если взять отпуск перед новогодним ажиотажем, то есть в начале или середине декабря, перелет на курорт и проживание там обойдутся куда дешевле, чем в январе:

— Сейчас перелет в Дубай и недельное проживание на двоих в лучших отелях страны обойдутся в 120 тысяч рублей. Это очень дешево! В то время как уже через месяц этот ценник дважды подрастет. Бюджетно можно отправиться в отпуск в декабре в том числе в ЮАР, Египет, на Мальдивы и Шри-Ланку.

Еще одним периодом спада продаж считается конец января, когда приобрести авиабилеты с вылетом из Москвы в предлагаемые туристические страны можно по невысокому ценнику.

— В этот период можно даже без пересадок отправиться из Москвы в Абу-Даби. Стоимость перелета в оба конца едва перевалит за 32 тысячи рублей. Цены на авиапутешествие начинают понижаться после 20-х чисел января, — уточнил Мир.

Чуть дороже обойдется в этот сезон перелет по таким направлениям, как Москва — Коломбо (Шри-Ланка). Однако этот маршрут предполагает пересадки на Мальдивах и в Бахрейне. Стоимость билета не превысит 50 тысяч рублей.

В этот же период можно запланировать отпуск в Египет, так как перелет из Москвы в Хургаду (туда-обратно) для одной персоны не превысит 23 тысяч рублей.

Что же касается весеннего сезона, эксперт особо выделил конец мая, когда уже прошли традиционные праздники и наступили привычные будни.