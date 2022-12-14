СК раскрыл убийство, совершенное 14 лет назад

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

В подмосковном городе Раменское арестовали двоих мужчин, которых подозревают убийстве 14-летней давности. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 14 декабря.

По ее словам, двойное убийство членов молдавской преступной группировки оставалось не раскрытым 14 лет, однако весной 2022 года уголовное дело изучил зональный криминалист ГСУ СК России по Московской области. Специалист установил, что на момент совершения преступления в 2008 году органами правоохранительных органов были проверены не все возможные подозреваемые.

В результате новых проверок следователям удалось установить причастность к убийству двоих мужчин. Ими оказались два жителя города Раменское 1963 и 1980 годов рождения. Вскоре их задержали.

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По факту преступления, совершенного в 2008 году, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фигурантов заключили под стражу.

Другое преступление, совершенное почти двадцать лет назад, раскрыли в Подмосковье в конце ноября. В подмосковных Люберцах задержали мужчину, который расстрелял в 2003 году своего оппонента в городе Реутове.