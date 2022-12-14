В МВД сообщили о задержании причастных к гибели красноярских полицейских под Херсоном

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Правоохранители задержали двоих причастных к ракетному удару по пункту временной дислокации полицейских под Херсоном. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В министерстве рассказали, что в ходе обстрела 9 октября трое полицейских из Красноярска получили смертельные ранения. В результате оперативных мероприятий правоохранители установили личности тех, кто выполнял функции корректировщиков. Так, были задержаны украинцы Роман Литвинов и Ларион Лаврив. Им 17 и 18 лет соответственно.

Литвинов сознался в содеянном и заявил, что за вознаграждение передавал ВСУ данные о расположении подразделений ВС РФ и МВД России в Голопристанском районе, передает МВД Медиа.

26 октября неизвестные напали на районный отдел внутренних дел в Херсоне. Около 13:00 была предпринята попытка нападения на Днепровский районный отдел внутренних дел города Херсона с целью завладения оружием. Злоумышленники успели произвести один выстрел из РПГ.

13 декабря в информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что в пунктах пропуска на российско-украинский границе задержали более 400 украинских националистов и военных преступников.