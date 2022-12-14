Москомархитектура согласовала проект второй очереди жилого комплекса в Пресненском районе

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Три высотных строения с разной пластикой фасадов построят в рамках второй очереди жилого комплекса в Пресненском районе Москвы. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что комплекс возведут по адресу: улица Пресненский вал, владение 27 (корпуса 2.1, 2.2 и 2.3 с подземной автостоянкой). Общая площадь второй очереди составит около 100 тысяч квадратных метров.

— Объемы Корпусов 2.1, 2.2 вырастают из стилобата, сами высотки визуально делятся на три ступенчатых объема, на которых предусмотрены открытые террасы. В качестве облицовки применят клинкер различных оттенков. Внимание привлекает Корпус 2.3 — белая башня, которая выделяется не только за счет цвета и других отделочных материалов, но и имеет разную пластику северного и южного фасадов, — рассказал главный архитектор Москвы.

Сергей Кузнецов добавил, что для отделки фасадов комплекса будут использовать натуральный камень известняковые породы и клинкер.

Накануне заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на территории жилого комплекса «Царицыно» специалисты возведут шесть социальных объектов.