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Москва заключила договоры о комплексном развитии территорий с 10 инвесторами

Полина Долганова
Город
Москва заключила договоры о комплексном развитии территорий с 10 инвесторами
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Москва подписала уже 10 договоров с инвесторами о комплексном развитии территорий бывших промышленных зон и неэффективно используемых земель города. Об этом рассказал министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

— С девелоперами заключено 10 договоров, в рамках которых проводится реорганизация территорий общей площадью более 208 гектаров, — отметил он.

Гаман добавил, что договоры на развитие пяти территорий совокупной площадью 117 гектаров были подписаны в 2022 году.

Вложения в развитие участков составят более 461 миллиарда рублей, а ежегодный эффект в бюджет города будет превышать 16 миллиардов. По итогам реализации проектов в Москве появится около 42 тысяч новых мест приложения труда, передали на официальном портале мэра столицы.

До этого сообщалось, что в столице завершается строительство девяти новых производственных корпусов в индустриальном парке «Руднево», перспективной площадки особой экономической зоны «Технополис Москва». Возведение объекта идет по графику. Планируется, что работы должны быть окончены до конца текущего года.

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