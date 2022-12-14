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Приметы и советы

Психотерапевт Нурдаев дал три совета, как наладить сон зимой

Ирина Игнатенко
Общество
Психотерапевт Нурдаев дал три совета, как наладить сон зимой
Фото: Unsplash

Психотерапевт медицинского онлайн-сервиса Виктор Нурдаев рассказал, как избавиться от проблем со сном, которые часто возникают зимой.

Психотерапевт рекомендует начать готовиться ко сну за несколько часов.

Так, минимум за два часа до сна стоит прекратить использовать гаджеты. Необходимо создать комфортную зону для сна, которая будет ассоциироваться только с отдыхом, а также за четыре часа до отхода ко сну уделять внимание кардионагрузкам.

Если бессонница сохраняется на протяжении больше четырех недель, необходимо обратиться к психологу и психотерапевту, которые назначат необходимое лечение, передает «Радио 1».

Ранее сомнолог Михаил Полуэктов посоветовал избавиться от привычки спать на спине. Здоровой позой для сна является положение тела на правом или левом боку, передает «Царьград».

До этого врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал об опасности привычки засыпать под телевизор или YouTube. По его словам, проблема заключается в том, что мозг привыкает к бодрствованию во время лежания на кровати.

Сон Зима Психология
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