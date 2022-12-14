Количество вызовов скорой помощи в Петербурге выросло в два раза

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Эпидемическая ситуация в Санкт-Петербурге продолжает ухудшаться. Главврач частной скорой помощи Лев Авербах объяснил, что острые респираторные инфекции распространяются на фоне коронавируса.

— Сейчас количество вызовов выросло в два раза точно по сравнению с обычными периодами. Большинство, конечно, с симптомами гриппа и ОРВИ. Особенно много вызовов к детям. Судя по симптоматике, вирусы ОРВИ, гриппа и ковида смешались, — пояснил он в комментарии «Невским новостям».

Накануне вереница скорых выстроилась возле инфекционного стационара Детской городской клинической больницы № 5 им. Н. Ф. Филатова. Здесь ведется прием детей с острыми респираторными инфекциями.

Ранее терапевт Алексей Хухрев напомнил, что обычно волны гриппа приходятся на ноябрь, середину января и конец февраля. ОН добавил, что в настоящее время распространен свиной грипп, который переносится тяжелее обычного, передает Царьград.

В Роспотребнадзоре сообщили о резком росте количества случаев ОРВИ и гриппа в России по сравнению с предыдущей неделей. «Вечерняя Москва» разобралась, почему в России наблюдается рост заболеваемости гриппом, какие варианты вируса наиболее распространены в сезоне-2022/2023 и чем они опасны.