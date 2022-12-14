Ефимов: Половина крупных и средних предприятий Москвы получила поддержку города в 2022 году

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В 2022 году порядка 400 крупных и средних промышленных предприятий Москвы получили городскую поддержку. Об этом в среду, 14 декабря, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на сегодняшний день в городе расположено свыше 3,5 тысячи промышленных площадок, 700 из которых — крупные и средние заводы. Такие предприятия имеют доступ как к системным, так и к антикризисным мерам городской поддержки — субсидиям, целевым и льготным займам, специальным статусам, позволяющим экономить на налогах.

В текущих условиях, вызванных санкционным давлением со стороны западных стран, у отечественных компаний появился дополнительный запрос на подобные инструменты. По итогам проделанной городским руководством работы к концу текущего года поддержка в столице предоставлена каждому второму крупному и среднему предприятию.

В рамках антикризисной поддержки бизнеса мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об автоматическом продлении на один год всех специальных статусов.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что система поддержки основана на актуальных запросах столичных предприятий. Так, в качестве финансовой помощи, сумма одобренных предприятиям заявок на льготные инвестиционные кредиты достигла 10 миллиардов рублей.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что в марте текущего года московским предприятиям при поддержке города начали выдавать льготные кредиты на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели и строительство нежилой недвижимости. За это время им одобрили 181,1 миллиарда рублей.