Три дома с подземным паркингом и детским садом построили в ЖК «Шереметьевский» в Бутырском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Бутырском районе столицы завершилось строительство трех домов с подземным паркингом и детским садом в составе жилого комплекса «Шереметьевский». Об этом в среду, 14 декабря, сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

— Общая площадь корпусов 8, 9, 10 — более 58 тысяч квадратных метров. Помимо жилья здесь разместились подземная автостоянка на 590 машино-мест, встроенно-пристроенный детский сад и коммерческая инфраструктура, — рассказал глава департамента Сергей Левкин.

Он отметил, что объект уже подключили к электрическим и тепловым сетям. В настоящее время готовится его ввод в эксплуатацию.

ЖК находится недалеко от станции метро «Савеловская». Проект подразумевает строительство 15 жилых домов, трех детских садов, школы, поликлиники и подземных паркингов. На первых этажах зданий расположатся магазины и предприятия сферы услуг. Во дворах оборудуют спортивные площадки и места для отдыха. Неподалеку расположены места для прогулок — Екатерининский, Тимирязевский и Останкинский парки.

Левкин напомнил, что с начала этого года за счет инвесторов в Москве сдано 9,6 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 5,2 миллиона квадратных метров жилья, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что три высотных строения с разной пластикой фасадов построят в рамках второй очереди жилого комплекса в Пресненском районе Москвы.