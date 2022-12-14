Ксения Собчак задолжала три миллиона рублей за установку каминов в своем доме

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ксения Собчак не выплатила более трех миллионов рублей за установку каминов в своем доме. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Хамовнического суда столицы в среду, 14 декабря.

По ее словам, индивидуальный предприниматель, с которым журналистка заключила договор в 2020 году об установке и введении в эксплуатацию трех каминов в своем доме, подал иск о взыскании с Собчак невыплаченных денег.

По словам предпринимателя, после внесения Собчак предоплаты все обусловленные работы были выполнены, но остаток по договору так и не был выплачен. В связи с этим мастера направили иск в суд о взыскании с телеведущей 3 миллионов 30 тысяч 671 рубля. В эту сумму входит не только изначальная неоплаченная сумма, но и проценты за просрочку платежа.

Ранее стало известно, что журналистка Ксения Собчак публично извинилась перед главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Связано это с тем, что Чемезов обратился в полицию с заявлением о вымогательстве, в котором подозревают коллег телеведущей.