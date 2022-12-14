Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ксения Собчак задолжала три миллиона рублей за установку каминов в своем доме

Степан Жирнов
Происшествия
Ксения Собчак задолжала три миллиона рублей за установку каминов в своем доме
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ксения Собчак не выплатила более трех миллионов рублей за установку каминов в своем доме. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Хамовнического суда столицы в среду, 14 декабря.

По ее словам, индивидуальный предприниматель, с которым журналистка заключила договор в 2020 году об установке и введении в эксплуатацию трех каминов в своем доме, подал иск о взыскании с Собчак невыплаченных денег.

По словам предпринимателя, после внесения Собчак предоплаты все обусловленные работы были выполнены, но остаток по договору так и не был выплачен. В связи с этим мастера направили иск в суд о взыскании с телеведущей 3 миллионов 30 тысяч 671 рубля. В эту сумму входит не только изначальная неоплаченная сумма, но и проценты за просрочку платежа.

Ранее стало известно, что журналистка Ксения Собчак публично извинилась перед главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Связано это с тем, что Чемезов обратился в полицию с заявлением о вымогательстве, в котором подозревают коллег телеведущей.

Долги Знаменитости Суды Ксения Собчак
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте