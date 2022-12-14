Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Четыре сотрудника скорой помощи погибли в ДТП под Томском

Степан Жирнов
Происшествия
Четыре сотрудника скорой помощи погибли в ДТП под Томском
Фото: мвд.рф

Бригада скорой помощи погибла в ДТП с грузовиком в Томской области. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе МВД области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 46-м километре автодороги Томск — Мариинск (Камайская развязка) в районе Турунтаевского поселения. Карета скорой помощи, спешившая в село Зыряновское, на полном ходу врезалась в КамАЗ, после чего загорелась.

В результате весь экипаж скорой — две женщины и два мужчины — погибли.

На месте происшествия работают экстренные службы, резюмировали в ведомстве.

Другая авария с участием машины скорой помощи произошла в столице на Можайском шоссе. В результате ДТП пострадало два человека.

Врачи Томская область Смерть ДТП грузовик
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте