Четыре сотрудника скорой помощи погибли в ДТП под Томском

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Бригада скорой помощи погибла в ДТП с грузовиком в Томской области. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе МВД области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 46-м километре автодороги Томск — Мариинск (Камайская развязка) в районе Турунтаевского поселения. Карета скорой помощи, спешившая в село Зыряновское, на полном ходу врезалась в КамАЗ, после чего загорелась.

В результате весь экипаж скорой — две женщины и два мужчины — погибли.

На месте происшествия работают экстренные службы, резюмировали в ведомстве.

Другая авария с участием машины скорой помощи произошла в столице на Можайском шоссе. В результате ДТП пострадало два человека.