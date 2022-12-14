Психолог Горькова рассказала, какие ошибки совершают женщины из страха одиночества

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Психолог Екатерина Горькова рассказала, какие ошибки часто совершают женщины из-за страха одиночества.

Эксперт отметила, что некоторые женщины так стараются завести, а потом сохранить отношения, что не замечают, как несчастливы.

Не стоит винить себя за отсутствие отношений и сразу стараться найти нового партнера после расставания.

— Если выходя из одних отношений, вы практически сразу же завязываете другие, это значит, что вы не позволяете себе наслаждаться временем наедине с собой. А ведь такие моменты нужно ценить, а не бояться их, — отметила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, некоторые женщины ставят отношения с мужчиной выше всего остального, стараются угодить партнеру во всем. Такое поведение не принесет счастья и не поможет построить крепкие отношения.

Ранее семейный психотерапевт Лорен Консол рассказала, что любую ссору можно остановить одним вопросом. Метод доктора Консол заключается в том, чтобы в разгар ссоры спросить: «Ты вообще понял, о чем я только что говорил?». Психолог уверена, что подобное замечание позволить охладить пыл партнера и внести ясность в разговор, передает Nation news.

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