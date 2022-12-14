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Овчинский: Инвесторам упростили подключение объектов к электросетям в Москве

Полина Французова
Город
Овчинский: Инвесторам упростили подключение объектов к электросетям в Москве
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы и ПАО «Россети Московский регион» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта в рамках Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Москве. Оно позволит оптимизировать процедуру подключения объектов к электрическим сетям при реализации инвестиционных проектов на территории города. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Со стороны департамента документ подписал руководитель Владислав Овчинский, со стороны ПАО «Россети Московский регион» – генеральный директор компании Петр Синютин.

С 2020 года Москва является участником пилотного проекта по внедрению регионального инвестиционного стандарта, разработанного Министерством экономического развития Российской Федерации. Проект должен обеспечить формирование и внедрение стандартов запуска и сопровождения инвестиционных проектов, предусматривающих оптимальные клиентские пути инвестора (от идеи реализации проекта до его завершения).

— Правительство Москвы продолжает оказывать инвесторам всестороннюю поддержку, в том числе при реализации новых проектов, нацеленных на создание инновационных производств, импортозамещение, строительство критически важной инфраструктуры и в других сферах. Соглашение, подписанное сегодня, позволит оптимизировать процедуру подключения объектов к электрическим сетям, — рассказал Владислав Овчинский.

Региональный инвестиционный стандарт также должен помочь региону обеспечить мониторинг соблюдения сроков, указанных в алгоритмах действий инвестора по процедуре подключения к электрическим сетям до 150 кВт и свыше 150 кВт, а также повысить деловую активность и привлечь новые инвестиции.

Ожидается, что стороны соглашения наладят сотрудничество как в методологическом плане – с помощью проведения конференций, круглых столов, других встреч, так и в обычной операционной деятельности, вместе обеспечивая соблюдение сроков технологического присоединения.

— Компания «Россети Московский регион» всегда демонстрировала ответственный подход к сокращению и соблюдению сроков технологического присоединения объектов малого и крупного бизнеса. Данное cоглашение – основа для поддержки новых инвестиционных проектов, успешной реализации алгоритмов действий инвестора и тщательного мониторинга сроков подключения к электросетевой инфраструктуре. Уверены, результатом продуктивного взаимодействия энергетиков и инвесторов станет повышение деловой активности и привлечение новых инвестиций в экономику столицы, — отметил Петр Синютин.

Экономика Владислав Овчинский
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