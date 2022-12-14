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Суд оставил без изменения меру пресечения для Ольги Архаровой

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Суд оставил без изменения меру пресечения для Ольги Архаровой
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения администратору Telegram-канала «Адские бабки» Ольге Архаровой. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 14 декабря.

Таким образом, решение Кузьминского районного суда от 4 октября 2022 года остается в силе, женщина так и останется под арестом. При этом апелляционные жалобы остались без удовлетворения.

Видео: Пресс-служба Мосгорсуда

Архарову обвиняют в вымогательстве у руководителей Промсвязьбанка с целью получения имущества. По той же статье проходят пиар-менеджер Инна Чурилова и журналистка Александра Баязитова. Им грозит до 15 лет колонии.

Ранее стало известно, что и Баязитовой отказали в изменении меры пресечения.

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