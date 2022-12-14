Иномарка вылетела с дороги в Новой Москве и сбила трех рабочих

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Краснопахорское, деревня Чириково Карта всех событий

В ТиНАО водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и сбил трех рабочих. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД в среду, 14 декабря.

ДТП произошло в деревне Чириково в районе 12:10. На скользкой заснеженной дороге водитель иномарки вылетел с дороги в яму и сбил трех рабочих, которые проводили ремонтные работы. Пешеходы пострадали и были госпитализированы с различными травмами.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Еще одно ДТП произошло в Новой Москве в ночь с 13 на 14 декабря. Столкнулись легковой автомобиль и «газель». В результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали.