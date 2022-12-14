Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Иномарка вылетела с дороги в Новой Москве и сбила трех рабочих

Степан Жирнов
Происшествия
Иномарка вылетела с дороги в Новой Москве и сбила трех рабочих
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Краснопахорское, деревня Чириково Карта всех событий

В ТиНАО водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и сбил трех рабочих. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД в среду, 14 декабря.

ДТП произошло в деревне Чириково в районе 12:10. На скользкой заснеженной дороге водитель иномарки вылетел с дороги в яму и сбил трех рабочих, которые проводили ремонтные работы. Пешеходы пострадали и были госпитализированы с различными травмами.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Еще одно ДТП произошло в Новой Москве в ночь с 13 на 14 декабря. Столкнулись легковой автомобиль и «газель». В результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали.

Новая Москва Москва ДТП Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте