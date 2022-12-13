Человек погиб в ДТП с участием «газели» в Новой Москве

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Первомайское, улица Александра Печерского Карта всех событий

Авария с участием легкового автомобиля и «газели» произошла на улице Александра Печерского в Новой Москве. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе московской полиции.

Уточняется, что в ДТП погиб один человек, а еще двое пострадали. Пострадавшие были срочно госпитализированы. Сейчас Госавтоинспекция устанавливает причины и обстоятельства аварии, передает РИА Новости.

В большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в плохую погоду особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Владимир Бахарев.

Еще один человек попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе на западе столицы. Авария произошла на Ельницкой улице в районе дома № 14.

Также в пятницу, 12 декабря, машина сбила велосипедиста. Мужчина пересекал проезжую часть на красный свет, и водитель не успел затормозить.