«Нельзя отступать»: в каком случае Одесса и Чернигов могут стать частью России

Фото: Минобороны РФ

Одесса и Чернигов могут стать частью российских территорий, если жители этих регионов выступят с таким требованием. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Юрий Светов, комментируя слова исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о необходимости освободить «такие русские города», как Одесса и Чернигов.

По словам эксперта, продолжение наступательных действий российской армии не может прекращаться в зимний период, так как этого очень ждет коллективный Запад, чтобы ослабить Россию и нанести удар.

— Конечно, все наступательные действия нашей армии зависят от главнокомандующего Владимира Путина и его решений, — отметил эксперт. — Но я считаю, что нам ни в коем случае нельзя отступать или соглашаться на перемирие. Сейчас нас только ленивый не подталкивает к тому, чтобы начать переговоры и взять тайм-аут в специальной военной операции. Цель одна: замедлить наши действия и помешать России победить в этом конфликте.

Светов подчеркнул, что о так называемом перемирии начали говорить не только представители высших политических кругов в Европе и США, но даже некоторые представители духовенства, подчеркнул спикер:

— Любопытно наблюдать, как Макрон вдруг заговорил о гарантиях безопасности для России. Но какие гарантии безопасности нам может дать Европейский союз? Россия сама только может дать себе защиту или гарантировать безопасность. Эти же реплики подхватили еще и в прибалтийских странах. Следом даже Папа Римский выступил с инициативой стать посредником между Москвой и Киевом, а Эрдоган вдобавок заявил, что реализация зерновой сделки и обмен пленными — это уже показатель перемирия между Украиной и Россией. Все это называется подковерной игрой, которая ведется для того, чтобы остановить российскую армию. Надеюсь, что мы на эти провокации не пойдем.

Комментируя инициативу Пушилина о необходимости освободить Одессу и Чернигов, эксперт подчеркнул, что данный вопрос нужно решить таким образом, чтобы Украина со стороны Черного моря более не представляла опасности для России:

— Разумеется, цели освободить эти регионы есть, но, выражаясь словами Дмитрия Пескова, если жители Одессы и Чернигова захотят стать частью России, то это непременно произойдет.

И, следовательно, российская армия начнет исполнять соответствующий приказ. Эксперт также усомнился, что проведение спецоперации в связи с наступлением холодов будет приостановлено.