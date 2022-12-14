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Елена Мизулина призвала защитить права эмбрионов в пробирке

Полина Долганова
Общество
Елена Мизулина призвала защитить права эмбрионов в пробирке
Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский сенатор Елена Мизулина призвала защищать права эмбрионов, которые появились в результате оплодотворения в пробирке. С такой инициативой она выступила в среду, 14 декабря.

— Когда происходит оплодотворение in vitro, в пробирке — как правило, это происходит в течение недели — эти половые клетки никак не защищены правовым образом. По сути, они уже не в теле генетических родителей, еще не в теле суррогатной матери, — заявила сенатор.

Она добавила, что в такой ситуации с эмбрионом можно делать все, что угодно.

По словам Мизулиной, этот вопрос необходимо урегулировать на законодательном уровне, передает РИА Новости.

14 декабря Совет Федерации одобрил введение закона о запрете на услуги суррогатного материнства для иностранцев и одиноких мужчин в России. Инициативу поддержал 141 сенатор. Один член Верхней палаты Федерального собрания воздержался. Проголосовавших против документа не было.

Соответствующую инициативу внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в конце прошлого года.

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