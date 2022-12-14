Совфед одобрил закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

Фото: Пресс-служба Совфеда

Совет Федерации одобрил введение закона о запрете на услуги суррогатного материнства для иностранцев и одиноких мужчин в России. Решение об этом было принято на заседании в среду, 14 декабря.

Инициативу поддержал 141 сенатор. Один член Верхней палаты Федерального собрания воздержался. Проголосовавших против документа не было, передает ТАСС.

Соответствующую инициативу внесли в Госдуму группа депутатов и сенаторов в конце прошлого года. Согласно документу, прибегнуть к услугам суррогатных матерей будут иметь право только граждане России, которые состоят в браке, либо же одинокая женщина, которая по медицинским показаниям не может выносить или родить ребенка сама.

«Вечерняя Москва» разбиралась, почему появился новый закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев, кого он призван защитить и какие громкие случаи послужили основой для его принятия.

В России технология использования суррогатного материнства прописана в законодательстве, причем процедура разрешена на коммерческой основе. При этом существует ряд условий для суррогатной мамы и людей, которые в будущем станут воспитывать ребенка. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат по семейным делам Илья Титов. По его словам, суррогатное материнство в России допустимо не во всех случаях и регулируется сразу несколькими законами.