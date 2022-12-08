«Закон принят на фоне скандала»: почему в России запретили суррогатное материнство для иностранцев

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В России приняли закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. «Вечерняя Москва» разбиралась, почему появился новый закон, кого он призван защитить и какие громкие случаи послужили основной для его принятия.

Мировая практика

Адвокат, партнер, руководитель практики семейного права BGP Litigation Виктория Дергунова в беседе с «Вечерней Москвой» отметила, что во многих странах суррогатное материнство для иностранцев находится под запретом.

— Государство определяет режим правового регулирования конкретно для института суррогатного материнства. В большом количестве стран этот институт урегулирован именно так, что иностранные граждане не имеют доступа к репродуктивным технологиям в том государстве, гражданами которого они не являются, — рассказала специалист.

Суррогатное материнство во многих странах может быть осуществлено только на безвозмездной основе и только родственниками, заметила юрист. В России суррогатное материнство допустимо не только на безвозмездной основе, а человеку необязательно быть родственником суррогатной матери, которая вынашивает ребенка с целью передачи, пояснила собеседница «ВМ».

Как защитит детей

По словам эксперта, принятие нового закона обусловлено, в том числе, событиями, которые происходили в России несколько лет назад.

— Закон принят на фоне произошедшего несколько лет назад скандала, когда было обнаружено большое количество детей, которые не смогли попасть за рубеж к семьям. В связи с этой ситуацией их судьба оказалась подвешенной: их и родителям не могли отдать за границу, и здесь устроить в семью — тоже. Закон призван минимизировать такие риски и риски торговли детьми, — объяснила Дергунова.

Новый закон должен обезопасить детей, чтобы они не стали жертвами, подчеркнула адвокат. В России подобным образом уже урегулировано международное усыновление: РФ отдает детей не во все страны, а только в те, с которыми имеется договор. Согласно этому договору, Россия может проверить условия жизни детей в новых семьях. Кроме того, передача детей за границу допускается только после того, как их не удалось устроить в российские семьи, подчеркнула собеседница «ВМ».

После внесенных поправок рожденный суррогатной матерью ребенок будет автоматически наделен российским гражданством, отметила эксперт.

— Раньше было по-другому. Суррогатная мама вынашивала, рожала и подписывала свое согласие на передачу ребенка родителям, чей генетический материал использовался для процедуры. Эти родители регистрировали рождение. Получалось так, что если родители не являются гражданами России, то на каком основании ребенку будет предоставлено гражданство — тоже непонятно, — объяснила Дергунова.

Как повлияет на спрос

По мнению адвоката, после вступления в силу нового закона суррогатное материнство в России будет пользоваться меньшим спросом.

— Очень много иностранцев через определенные агентства пользовались услугами суррогатных матерей. Я думаю, что с учетом того, что сама по себе услуга недешевая (помимо расходов на медицинское сопровождение есть договор с суррогатной мамой), этот рынок потеряет довольно большое количество людей, которые обращались в России и из-за рубежа. Многие в обход закона своих стран обращались в Россию, регистрировали рождение детей в этих юрисдикциях и привозили в свою страну, — рассказала специалист.

Истории с «фабриками» суррогатных детей в России полностью не прекратятся, уверена собеседница «ВМ». Однако за счет общего уменьшения количества случаев суррогатного материнства снизится количество детей, попадающих в чужие семьи или детские дома, заключила эксперт.

Громкие случаи

В России неоднократно происходили громкие истории, связанные с суррогатным материнством, которые были преданы огласке. Так, в 2020 году в Москве была обнаружена целая «фабрика» по торговле детьми от суррогатных матерей. Тогда в одной из столичных квартир нашли сразу пятерых малышей, а также двух женщин, которые оказывали услуги по суррогатному материнству. Возраст детей на момент обнаружения приблизительно составлял от шести дней до полугода. Было возбуждено уголовное дело о торговле людьми, по которому задержали четырех причастных к преступлению медработников.

Аналогичная история случилась в том же 2020 году в январе. В Подмосковном городе Одинцово умер младенец. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи обнаружили еще троих новорожденных детей. Позднее выяснилось, что эти дети были рождены суррогатными мамами, а юридически родителями должны были стать граждане Филиппин и Китая. У родителей не получилось их забрать из-за проблем с оформлением документов.

Кроме того, позднее выяснилось, что обнаруженные в Одинцове дети были не единственными жертвами преступной схемы. Чтобы прикрыть свою деятельность, злоумышленники предоставляли в ЗАГС фиктивные сведения о родителях детей, после чего получали свидетельства о рождении, загранпаспорта и визы на детей. Всего таким образом иностранцам были переданы 18 детей — в том числе, клиентами были лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Детей передавали не только в РФ, но и за границей.