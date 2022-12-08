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Володин: В РФ приняли закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Полина Долганова
Общество
Володин: В РФ приняли закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в России приняли закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Об этом он сообщил в четверг, 8 декабря, на своей странице в Telegram.

— Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, — написал Володин.

Он также поблагодарил россиян за поддержку и обратную связь по данному вопросу.

В России технология использования суррогатного материнства прописана в законодательстве, причем процедура разрешена на коммерческой основе. При этом существует ряд условий для суррогатной мамы и людей, которые в будущем станут воспитывать ребенка. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат по семейным делам Илья Титов. По его словам, суррогатное материнство в России допустимо не во всех случаях и регулируется сразу несколькими законами.

Госдума Суррогатное материнство Законы Вячеслав Володин
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