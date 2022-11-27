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Родители-заказчики: как регулируется в России суррогатное материнство

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Родители-заказчики: как регулируется в России суррогатное материнство
Фото: pexels.com / Polina Tankilevitch

В России технология использования суррогатного материнства прописана в законодательстве, причем процедура разрешена и на коммерческой основе. При этом существует ряд условий для суррогатной мамы и людей, которые в будущем станут воспитывать ребенка. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат по семейным делам Илья Титов.

По его словам, суррогатное материнство в России допустимо не во всех случаях и регулируется сразу несколькими законами.

— Суррогатное материнство — вынашивание и рождение ребенка по договору между суррогатной мамой и потенциальными родителями либо одинокой женщиной, которая по медицинским показаниям не может иметь детей. Все это предусмотрено законом. В частности, прописано в Семейном кодексе. Там суррогатное материнство мельком упоминается в разделе, посвященном регистрации детей, в том числе рожденных с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Часть вопросов регулируется положениями федерального закона об охране здоровья граждан, — рассказал специалист.

Требования к маме и родителям определяются приказом Минздрава, уточнил Титов. В частности, возраст мамы должен составлять 20–35 лет, у нее должен быть один здоровый ребенок (когда она будет отдавать суррогатного ребенка, у нее уже может быть реализован материнский инстинкт, а также будет опыт вынашивания и рождения ребенка), пояснил адвокат.

Как отметил эксперт, есть и некоторые другие условия, которые должна соблюсти суррогатная мама.

— Должны быть медицинское заключение и согласие на медицинское вмешательство. Если женщина состоит в браке, то нужно согласие мужа на участие. И пока суррогатная мама не передала ребенка потенциальным родителям, она считается матерью, а ее муж будет автоматически считаться отцом, — объяснил специалист.

Титов обратил внимание, что наиболее частой причиной споров в области суррогатного материнства становится отказ суррогатной матери от передачи ребенка. Без ее согласия этого сделать невозможно, и в случае отказа начинаются судебные разбирательства, подчеркнул адвокат.

Пандемия коронавируса создала для суррогатных матерей новые проблемы, отметил эксперт.

— Есть еще момент, который стал возникать в 2020 году: вопрос передачи суррогатных детей за границу иностранным родителям-заказчикам. При закрытой границе люди столкнулись со сложной ситуацией. Ведь ребенку не скажешь подождать и не рождаться, пока закрыты границы. Мамы, даже желая исполнить условия контракта, не могли никому передать ребенка, потому что иностранцы просто не имели возможности приехать в страну. Стали появляться проблемы, связанные с большим количеством людей с непонятным юридическим статусом, — рассказал собеседник «ВМ».

Услуга суррогатного материнства для иностранцев в России популярна, потому что в большом количестве стран суррогатное материнство запрещено или запрещено в коммерческом варианте, уточнил Титов. В России это разрешено, в том числе на коммерческой основе, подчеркнул юрист.

Как заметил специалист, обычно суррогатные мамы не становятся жертвами мошенников.

— Сложно предположить, какие могут быть мошеннические действия в отношении суррогатной мамы. Ее могут обмануть, только не заплатив, но это очень маловероятная ситуация. Скорее, возможна ситуация, когда суррогатная мама, выносившая и родившая ребенка, будет говорить, что не даст согласие на оформление родительских прав, если не будет доплаты, — заключил адвокат.

Суррогатное материнство для иностранцев необходимо запретить. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Торговля детьми недопустима. За последние несколько лет за рубеж вывезено 45 тысяч младенцев, рожденных суррогатными матерями. Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в два миллиарда евро, — пояснил он, отметив, что решение о запрете будет принято в декабре.

Суррогатное материнство Законы Эксперты Дети
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