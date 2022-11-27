«Попадают в однополые пары»: Володин анонсировал запрет на суррогатное материнство для иностранцев

Фото: Пресс-служба Госдумы

Суррогатное материнство для иностранцев необходимо запретить. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье, 27 ноября.

— Торговля детьми недопустима. За последние несколько лет за рубеж вывезено 45 тысяч младенцев, рожденных суррогатными матерями. Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в два миллиарда евро, — пояснил он.

Чаще всего такие дети попадают в однополые браки или становятся жертвами преступлений, в частности продажи на органы. В связи с этим необходимо защищать малышей, запретив иностранным гражданам суррогатное материнство. В начале декабря будет принято соответствующее решение, написал Володин в своем Telegram-канале.

В декабре прошлого года председатель комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в Госдуму внесли поправки к законодательству, предлагающие запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей. Также суррогатными матерями смогут стать только россиянки.