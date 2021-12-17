В Госдуме предложили запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев

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В Госдуму внесли поправки к законодательству, которыми предлагается запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей. Об этом сообщил председатель комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в пятницу, 17 декабря.

— Этим законопроектом мы фактически поддерживаем тех россиян, потенциальных родителей, которые хотели бы, но не могут иметь детей по медицинским показаниям, и защищаем права детей, рожденных суррогатными матерями. Но при этом исключаем условия для продажи детей за рубеж. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено, — рассказал парламентарий.

Суррогатными матерями, как уточнил он, смогут стать только россиянки. При этом запрет не распространяется на случаи, когда гражданин России находится в браке с иностранцем или лицом без гражданства, приводит слова Пискарева сайт Госдумы.

17 декабря в Госдуму также внесли законопроект о введении уголовной ответственности за злостное нарушение ПДД. Уголовная ответственность, согласно документу, будет наступать при превышении скорости более чем на 60 километров в час. Кроме того, условиями названы выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного маршрута, если водитель уже дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения и был лишен прав.

Поправки в УК гласят, что штраф при таком сценарии составит от 200 до 300 тысяч рублей. Преступление будет также наказываться обязательными или принудительными работами, а также лишением свободы на срок до двух лет.