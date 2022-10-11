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«Я же мать!»: психотерапевт Фомин объяснил, почему молодые мамы бывают агрессивными

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Я же мать!»: психотерапевт Фомин объяснил, почему молодые мамы бывают агрессивными
Фото: pexels.com / Polina Tankilevitch

В одном из детсадов Свердловской области произошла драка между двумя мамами. Одна родительница набросилась на другую и ударила по лицу якобы за то, что сын женщины покусал ее ребенка. Вторая же в ответ заявила, что нападавшая заблуждается. Согласно данным местных СМИ, конфликт у женщин назревал давно. И последний инцидент стал поводом для крупной ссоры с рукоприкладством. «Вечерняя Москва» решила разобраться, почему молодые мамы иногда становятся такими агрессивными и как сохранить в себе спокойствие в период активного материнства.

По словам психотерапевта Евгения Фомина, рождение детей в жизни женщины актуализирует ее психологические особенности:

— Это означает, что человек, который становится родителем и начинает сильно агрессировать при любой удобной ситуации, изначально был невротичной личностью. Просто материнство или отцовство усилило в нем (ней) эти черты. Исключительно по этой причине мы часто становимся свидетелями скандалов «я же мамочек» на детских площадках и иных локациях. Обратите внимание, что далеко не каждая мать будет позволять себе унижение в виде дворовых разборок с другим человеком. Это еще раз подтверждает ту мысль, что в перепалки вступают изначально нервозные личности. Они такими были, а не стали по причине материнства.

Очень часто такие персоны неправильно интерпретируют конфликтную ситуацию и сразу лезут на рожон:

— Они способны увидеть проблему даже там, где ее нет. Это еще одна черта «я же матерей». И чрезмерная реакция — это последствия неправильной интерпретации событий, как это было в истории в упомянутом детсаду, где одна мать, не разобравшись, ударила другую.

Следует также учитывать, что в головах у многих таких родительниц сидит мысль: что о них подумают остальные, если они как-то не защитят ребенка в критической для него ситуации:

— Боясь осуждения окружающих, они предпочитают нападение здравому смыслу. Все эти мысли заставляют перейти черту морали и показать свой оскал. Справедливости ради отмечу, что любой родитель не оставался бы в нейтральной ситуации, если его ребенка избил кто-то в садике или школе. Но у адекватной личности раздражение по этому поводу было бы ситуативное, не переходящее в степень дисфункциональности.

Побороть чрезмерную агрессивность, которая в родительнице заложена изначально, можно с помощью специалиста, иных способов нет, заключил эксперт.

материнство Дети Психология
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