«Это не мой кусал!»: мамы подрались в детском саду в Свердловской области

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В городе Первоуральске Свердловской области две родительницы подрались в детском саду, куда они водят своих двухлетних сыновей. Чтобы разнять двух мам, сотрудникам учреждения пришлось вызывать Росгвардию.

— Ты своему ублюдку покупай намордник, чтобы он моего ребенка не кусал, — заявила одна из женщин на видео инцидента. Судя по ее дальнейшим крикам, за эти слова она получила удар по лицу.

— Это не мой кусал ребенок, ты сначала разберись, — ответила одна из мам оппонентке.

Местные СМИ выяснили, что конфликт между женщинами назревал давно, еще с тех пор, как одна из родительниц, Екатерина, подала в суд на садик за то, что ее сын вернулся оттуда с царапинами. Встать на защиту дошкольного учреждения решила другая мама, Елена, которая считала обвинения необоснованными. В результате женщины подрались, а после приезда Росгвардии написали друг на друга заявления, сообщает портал «Екатеринбург онлайн».

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7 октября сообщалось, что пять человек попали в полицию после драки в Москве на улице Покровке. Сам инцидент произошел еще вечером 6 октября. В отношении участников конфликта составлены административные протоколы по статье КоАП «Мелкое хулиганство».