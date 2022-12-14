Собянин провел технический пуск участка БКЛ от «Каховской» до «Каширской»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 14 декабря, провел технический пуск участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от «Каховской» до «Каширской». Глава города добавил, что БКЛ метро замкнется до конца 2022 года.

— Мы закончили реконструкцию Каховской линии, которая вошла в южный участок Большой кольцевой линии метро. По сути дела, это новые станции, новые тоннели, которые на 80 процентов перестроены, оснащены новыми технологиями, интегрированы в Большую кольцевую линию метро. Я надеюсь, и я уверен в том, что до конца года кольцевую замкнем, — отметил он.

Мэр уточнил, что на сегодня в городе завершают технический пуск. По его словам, в дальнейшем остается достроить юго-восточную часть БКЛ, на которой сейчас будут сосредоточены усилия строителей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В понедельник, 12 декабря, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что развитие столичного метрополитена после завершения БКЛ не прекратится. По его словам, в данный момент уже ведется строительство нескольких радиальных веток.