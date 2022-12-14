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Минобороны объявило о взятии под контроль основной части села Водяного в ДНР

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны объявило о взятии под контроль основной части села Водяного в ДНР
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российские военнослужащие взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России в среду, 14 декабря.

— На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное ДНР, — говорится в сообщении.

В результате наступательных действий было уничтожено до 50 человек личного состава ВСУ, а также один танк, три бронеавтомобиля и четыре пикапа. Кроме того, российские военные пресекли попытку переброски украинских солдат в районе населенных пунктов Новоселка и Пречистовка ДНР, отметили в Telegram-канале «Минобороны России».

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что Одесса и Чернигов могут стать частью российских территорий, если жители этих регионов выступят с таким требованием.

По мнению эксперта, продолжение наступательных действий ВС РФ не может прекращаться в зимний период, так как этого очень ждет коллективный Запад, чтобы ослабить Россию и нанести удар.

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