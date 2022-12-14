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Правительство Косова подписало заявку на вступление в ЕС

Евгений Жуков
В мире
Правительство Косова подписало заявку на вступление в ЕС
Фото: shutterstock

Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи, премьер Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца подписали в Приштине заявку на вступление в Евросоюз (ЕС).

— Сегодня исторический день. 14 декабря с сегодняшнего дня имеет двойное значение в современной истории Косова. С одной стороны, отмечаем подачу заявки на членство в ЕС, а с другой стороны — годовщину основания армии (Сил безопасности — прим. «ВМ») Косова, — рассказала глава республики.

Отмечается, что документ передадут в Брюссель 15 декабря, передает РИА Новости.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что сербам очень трудно отказаться от Косова с психологической точки зрения.

По его мнению, Косово фактически отделилось от Сербии, при этом все еще остается древней землей, на которой в значительной степени происходило формирование сербского народа.

Специалист подчеркнул, что Косово отделилось от Сербии не только военным образом, но и с точки зрения территории. При этом сделано это было жестоко по отношению к сербам, считает эксперт.

Евросоюз (ЕС) Косово Сербия
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