Политолог Марков рассказал, решится ли Сербия развязать полноценную войну с Косово

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Сербам очень трудно отказаться от Косова с психологической точки зрения. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил политолог Сергей Марков.

По его словам, Косово фактически отделилось от Сербии, при этом все еще остается древней землей, на которой в значительной степени происходило формирование сербского народа.

Специалист подчеркнул, что Косово отделилось от Сербии не только военным образом, но и с точки зрения территории. При этом сделано это было жестоко по отношению к сербам.

Марков выразил уверенность, что Сербия не решится развязать полномасштабную войну.

— В военную эскалацию я не верю. Сербская армия недостаточно сильна, а вот косовская — да. К тому же НАТО поможет Косово, если Сербия введет войска. НАТО просто отбомбится по важным базам Сербии. Даже войска посылать не будут — авиации и ракет хватит, — отметил политолог.

Эксперт также объяснил, почему США и Евросоюз поддерживают Косово.

8 декабря спецназовцы полиции непризнанного Косова вошли в населенный сербами север Косова и Метохии. Уточняется, что от 200 до 300 спецназовцев на бронетехнике вторглись на территорию на севере Косова и Метохии, они заблокировали Косовска-Митровицу.

10 декабря косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского самопровозглашенной республики Деяна Пантича.

В свою очередь бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли дамбу ГЭС Газиводе.

После президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности.