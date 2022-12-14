Дептранс Москвы рассказал о работе городского транспорта при снегопаде

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Несмотря на продолжающийся сильный снегопад, столичный транспорт работает без сбоев. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На линии около 11 тысяч водителей — всех проинструктировали по работе во время сильных снегопадов. Больше семи тысяч электробусов и автобусов тщательно проверили перед выходом на маршруты, 75 диспетчеров в онлайн-режиме следят за дорогами и при необходимости оперативно корректируют работу маршрутов, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» водителей призвали 14 декабря воздержаться от поездок на личных авто и пользоваться городским транспортом. Как уточняется, это позволит ускорить работу коммунальных служб.

Сильный снегопад в Москве привел к затруднению движения в городе на уровне девяти баллов. В ЦОДД объяснили, что движение затруднено из-за большого количества снега на дорогах, снижения общих скоростей и мелких аварий.