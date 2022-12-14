«Победа» запустит регулярные рейсы из Москвы в Дубай в 2023 году

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Лоукостер «Победа» запустит регулярные рейсы из Москвы в Дубай с 28 января 2023 года, они будут совершаться четыре раза в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 14 декабря.

— Лоукостер «Победа» (Группа «Аэрофлот») на официальном сайте открыл продажу билетов на рейс Москва — Дубай. Полеты по этому маршруту начнутся 28 января 2023 года и будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта Внуково в аэропорт Аль-Мактум, — говорится в сообщении.

Кроме того, со временем частота полетов самолетов на данном направлении увеличится. Так, с 6 февраля 2023 года рейсы будут совершаться до пяти раз в неделю, а с 21 февраля планируется запустить ежедневное авиасообщение, отмечается на сайте «Победы».

Накануне стало известно, что федеральное агентство воздушного транспорта продлило режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 21 декабря. Данная мера касаются воздушных гаваней в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.