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Госдума приняла во втором чтении проект о штрафах за осквернение георгиевской ленты

Араз Салехов
Политика
Госдума приняла во втором чтении проект о штрафах за осквернение георгиевской ленты
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы.

Согласно документу, закон также предусматривает наказание в виде штрафа до пяти миллионов рублей или лишения свободы на срок до пяти лет за их публичное осквернение.

Авторами законопроекта выступили секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, отмечается на сайте Госдумы.

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. По мнению авторов законопроекта, он направлен на модернизацию механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного.

«Вечерняя Москва» решила узнать у специалистов, может ли эта поправка лишить россиян возможности использовать иноязычные слова и какие из них могут быть приравнены к ненормативной лексике.

Например, как считает профессор кафедры русского языка Южного федерального университета Людмила Савенкова, при использовании русского языка как государственного необходимо пользоваться нормативной лексикой. Оценка слов с точки зрения их соответствия языковым нормам фиксируется словарями современного русского литературного языка.

Госдума Законы государственные символы Россия
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