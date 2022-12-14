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Случайное знакомство в Москве обернулось избиением и грабежом

Степан Жирнов
Происшествия
Случайное знакомство в Москве обернулось избиением и грабежом
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, Татарская улица Карта всех событий

Молодой человек был избит и ограблен в центре столицы компанией новых знакомых. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в среду, 14 декабря.

По его словам, преступление произошло после того, как на одной из станций метро двое потерпевших и их товарищ познакомились с двумя другими гражданами. Вместе они отправились в магазин на Татарской улице, где группы поссорились между собой.

Позже конфликт продолжился на парковке возле дома. Один из злоумышленников несколько раз ударил потерпевшего, после чего отобрал у него мобильный телефон и скрылся.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемых задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Шарикоподшипниковской.

Ими оказались молодые люди в возрасте 21 и 26 лет, фигуранты заключены под стражу. Им грозит до семи лет лишения свободы.

О другом ограблении в центре столицы стало известно 9 декабря. Компания молодых людей подошла к прохожему и украла у него деньги из заднего кармана.

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