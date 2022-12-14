Овечкин первым в истории НХЛ забросил 800 шайб за один клуб

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в очередном матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхокс».

Встреча на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась в среду, 14 декабря, со счетом 7:3. Во время игры со стороны столичной команды отличился российский нападающий Александр Овечкин, который оформил хет-трик.

Во время игры с Чикаго он довел свой счет забитых шайб в НХЛ до 800. Спортсмен стал первым хоккеистом в истории лиги, кому удалось достичь подобного результата, находясь в составе одного клуба.

Следом за Овечкиным расположился Горди Хоу, который забросил 786 шайб за команду Детройта. Замкнул тройку лидеров Марио Лемье: в составе «Питтсбурга» он забил 690 голов. Благодаря очередному хет-трику Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до одной шайбы.

8 декабря Овечкин вышел на лед в матче НХЛ против «Филадельфии Флайерз», тем самым выйдя на чистое второе место по количеству проведенных матчей за океаном среди отечественных хоккеистов.

Капитан клуба провел свой 1032-й матч в НХЛ: по этому показателю он опередил Сергея Гончара, на счету которого 1301 игра. Лидером по количеству проведенных в соревнованиях клубов из США и Канады матчей среди россиян является Алексей Ковалев, который выходил на лед 1316 раз.